الرئيسية/اقتصادصندوق الاستثمارات يحصل على تسهيلات ائتمانية بـ3 مليارات دولاربضمان وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية.. لدعم أعماله مع الموردين الإيطاليين3 نوفمبر 2026 12:41شعار صندوق الاستثمارات العامة باللغتين العربية والإنجليزيةأأالرياض:أخبار 24صندوق الاستثمارات العامةالسعودية الخضراءايطالياالتعليقاتأأخبار ذات صلةالناصر: بدء الأعمال الهندسية لتوسعة خط "شرق - غرب"أرباح "دله الصحية" 621 مليوناً في الأشهر التسعة الأولى بنمو 47%النفط يستعيد مكاسبه والذهب يتراجعأرباح أرامكو ترتفع 36% إلى 379 مليار ريال خلال 9 أشهر