الرئيسية/اقتصادصندوق الاستثمارات يحصل على تصنيف A+ من "إس آند بي"يعكس الثقة في إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة طويلة الأمد25 نوفمبر 2026 18:22آخر تحديث : 25 نوفمبر 2026 18:26صندوق الاستثمارات يحصل على تصنيف A+ من "إس آند بي"أأالرياض:أخبار 24صندوق الاستثمارات العامةوكالة فيتشإس آند بيالتحول الاقتصادي في السعوديةوكالة موديزتصنيف ائتمانيالتعليقاتأأخبار ذات صلةمسرِّعة "Exel" تستثمر 23.6 مليون ريال في 21 شركة سعودية"نوطن ونصدّر".. ملتقى بالرياض لتعزيز الاستثمار والتصدير"السوق المالية" تستطلع آراء العموم حيال الأحكام التنظيمية لـ"نمو""سوق الأسهم" يغلق منخفضًا عند مستوى 9913 نقطة