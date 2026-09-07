الرئيسية/اقتصاد"الاستثمارات العامة" يطلق شركة لإنشاء وجهة ساحلية وسكنية متكاملة بالخفجييمتد المشروع على مساحة 20 كلم² ويضم واجهة بحرية بطول 10 كم7 سبتمبر 2026 12:17آخر تحديث : 7 سبتمبر 2026 12:56شركة ساحل الخليج للتطوير العقاريأأالخفجي:أخبار 24صندوق الاستثمارات العامةالسياحة في السعوديةمشاريع سياحيةالخفجيالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية ينطلق غدًا"البحري" توزع 1.38 مليار ريال أرباحًا استثنائية عن النصف الأولالنفط يواصل الارتفاع والذهب يترقب بيانات التضخمتمور الجوف تنعش الحركة التجارية