الرئيسية/اقتصادصندوق الاستثمارات يطلق شركة لإنشاء وجهة ساحلية وسكنية بالخفجييمتد المشروع على مساحة 20 كلم² ويضم واجهة بحرية بطول 10 كم7 سبتمبر 2026 12:17آخر تحديث : 7 سبتمبر 2026 14:17تصميم لمشروع ساحل الخليج الفندقي والسياحي في الخفجي وفي الوسط شعارا صندوق الاستثمارات وشركة ساحل الخليج للتطوير العقاريأأالخفجي:أخبار 24صندوق الاستثمارات العامةالسياحة في السعوديةمشاريع سياحيةالخفجيالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة ضيف شرف معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارةصندوق الموارد البشرية يستثمر 1.96 مليار ريال لتأهيل 16 ألف مواطنالمعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية ينطلق غدًا"البحري" توزع 1.38 مليار ريال أرباحًا استثنائية عن النصف الأول