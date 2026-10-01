الرئيسية/اقتصادطرح المناقصة الخامسة لاستيراد 535 ألف طن قمحالكمية للتوريد خلال نوفمبر وديسمبر.. موزعة على 9 بواخر1 أكتوبر 2026 10:49آخر تحديث : 1 أكتوبر 2026 10:50صورة لأجود أنواع القمح التى تستوردة المملكةأأالرياض :أخبار 24الأمن الغذائي في السعوديةالهيئة العامة للامن الغذائياستيراد القمحالتعليقاتأأخبار ذات صلة"منتدى الرياض الاقتصادي" يبحث أسباب وحلول الازدحام المروري بالمملكةالنفط يتراجع 1% والذهب يعوض خسائر سبتمبر"هيئة المهندسين" تطلق برنامجًا لتطوير المكاتب الهندسية الميزانية التمهيدية لـ2027: إيرادات 1202 مليار ونفقات 1392 ملياراً