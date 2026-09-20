الرئيسية/اقتصادطرح فرصة استثمارية لإنشاء منتجع صحي بالعارضةضمن جهود استثمار المقومات الطبيعية والسياحية21 سبتمبر 2026 00:15آخر تحديث : 21 سبتمبر 2026 00:15المشروع على مساحة تبلغ 80 ألف متر مربعأأالعارضة:أخبار 24السياحةجازانالاستثمارالعارضةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالرياض تجمع قادة وخبراء ومختصين لمناقشة إدارة المشاريعسوق الأسهم يتراجع 28 نقطة بتداولات 2.6 مليار ريالصندوق الاستثمارات يطلق "توريد" لتقديم منتجات تمويل سلاسل الإمدادالاقتصادية تطلق منتداها السنوي الأول حول الذكاء الاصطناعي والتحول الاقتصادي بالرياض في 5 أكتوبر