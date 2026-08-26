الرئيسية/اقتصادطرح قواعد "ممارسة تمويل سلاسل الإمداد" لطلب مرئيات العموم طُرحت من قبل البنك المركزي عبر منصة "استطلاع"26 أغسطس 2026 18:57آخر تحديث : 26 أغسطس 2026 18:57البنك المركزي السعوديأأالرياض:أخبار 24مشاريع تحت الانشاءمنصة استطلاعالبنك المركزي السعوديسلاسل الامدادالتعليقاتأأخبار ذات صلةسوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات 5.7 مليارات ريالمذكرة تفاهم بين إكسبو 2030 الرياض و"تنمية السياحة الفرنسية""المربع الجديد" تعقد شراكة بمليار ريال لتطوير مستشفى في الرياضإقراض شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية يقفز 130%