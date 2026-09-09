الرئيسية/اقتصادطرح 1000 أصل عقاري للبيع عبر 73 مزادًا في مناطق مختلفةخلال الفترة من 15 إلى 30 سبتمبر.. والرياض تتصدر بـ20 مزادًا9 سبتمبر 2026 14:13آخر تحديث : 9 سبتمبر 2026 14:14إحدى فعاليات مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"أأالرياض:أخبار 24مركز الاسناد والتصفيةمزاداتاسعار العقاراتمزادات عقاريةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الأوقاف" تحقق 1.83 مليار ريال عوائد تراكمية لأموال العقارات الموقوفةالنفط يتجاوز 100 دولار للبرميل مع احتدام الصراع بالشرق الأوسط"البلديات": التمديد المبكر للعقود يعزّز استدامة المشاريعالرميح: المملكة محور رئيسي لتمكين التجارة الدولية