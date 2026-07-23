الرئيسية/اقتصادطرح 11 موقعًا تعدينيًا للمنافسة في الرياض والشرقيةالمواقع الجديدة تمتد على أكثر من 12.7 كيلومتر مربع23 يوليو 2026 13:44آخر تحديث : 23 يوليو 2026 13:44أحد المواقع التعدينية بالمملكةأأالرياض:أخبار 24قطاع التعدينمنطقة الرياضمنطقة الشرقيةوزارة الصناعة والثروة المعدنيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةنقي للمياه تحصل على رخصة تصدير بيض المائدة"السعودي للاستثمار" يحقق 1.05 مليار ريال أرباحًا نصفية بنمو 3.4%النفط عند أعلى مستوى في 6 أسابيع والذهب يتراجع11 فرصة استثمارية لتنمية الغطاء النباتي في المدينة