الرئيسية/اقتصادطرح 27 فرصة لتطوير 33 مرفقًا لإدارة النفايات بملياري رياللتوجيه 7 ملايين طن نفايات بعيدًا عن المرادم25 أغسطس 2026 15:01آخر تحديث : 25 أغسطس 2026 15:01مقر المركز الوطني لإدارة النفايات "موان" في الرياضأأالرياض:أخبار 24المدينة المنورةالنفاياتاستثماراتالمركز الوطني لادارة النفاياتالدمامالتعليقاتأأخبار ذات صلة100 مليار ضمانات تمويلية لـ28 ألف منشأة عبر "كفالة"هيونداي تتوصل لاتفاق لإنهاء أضخم إضراب عمالي منذ عقد"السكري" يتربع على عرش التمور في كرنفال بريدةالنفط يستقر والذهب يهبط من أعلى مستوى في 3 أشهر