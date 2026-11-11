الرئيسية/اقتصادطرح 3 مشروعات للطاقة الشمسية والرياح بسعة 3200 ميجاواط "المشتري الرئيس": تشمل المشروعات 3 مواقع في الرياض وعسير ومكة المكرمة11 نوفمبر 2026 12:40آخر تحديث : 11 نوفمبر 2026 12:40يسير رجل في حقل للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، مما يسلط الضوء على جهود المنطقة في مجال الطاقة المتجددة.أأالرياض :أخبار 24الشركة السعودية لشراء الطاقةالطاقة المتجددةوزارة الطاقةطاقة الرياحالطاقة الشمسيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةارتفاع النفط والذهب وسط مخاوف التوترات والتضخمالرياض وطشقند تبحثان فرصًا جديدة للتعاون الاقتصادي المملكة وتركيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مشروعات الكهرباءسوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات 4.9 مليارات ريال