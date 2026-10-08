الرئيسية/اقتصادعزل 16 مجلس إدارة وإيقاف 18 نشاطًا لجمعيات أهليةأكثر من 8 آلاف منظمة غير ربحية مسجلة بالمملكة8 أكتوبر 2026 21:32آخر تحديث : 8 أكتوبر 2026 21:38المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحيأأالرياض:أخبار 24المنظمات غير الربحيةالتنمية المستدامة 2030المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحيالجميعات الاهليةالتعليقاتأأخبار ذات صلةأسعار النفط ترتفع بأكثر من 5% "بنك التصدير" يقدم تسهيلات ائتمانية تتجاوز 150 مليار ريالسوق الأسهم يغلق منخفضا بتداولات 4.4 مليارات ريال"مبكو" تقاضي "البيئة" و"المياه الوطنية" مطالبةً بـ 77.26 مليون ريال