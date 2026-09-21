الرئيسية/اقتصادعلى شاطئ الدمام.. بدأ اقتصاد المملكة رحلته نحو العالمأمر من المؤسس على شاطئ الدمام... وميناء صار نافذة المملكة على الخليج21 سبتمبر 2026 14:59آخر تحديث : 21 سبتمبر 2026 14:591:44أأالرياض:صفية الصفاراليوم الوطني السعوديالهيئة العامة للموانئميناء الملك عبد العزيزالموانئ السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"تاسي" يتراجع 68 نقطة بسيولة 3.6 مليار ريالولي العهد يطلق سيارة "إكزوبوت" أولى سيارات شركة "سير" الناقل الاقتصادي الجديد يطلق أولى رحلاته من الدماممجلس مديري مطارات الدمام يستعرض أبرز الإنجازات والمشاريع التطويرية