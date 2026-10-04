الرئيسية/اقتصادفرصة استثمارية لإنشاء وجهة متكاملة للخدمات بالمدينةبما يسهم في تلبية احتياجات السكان وتوفير خيارات متنوعة للمتسوقين4 أكتوبر 2026 03:34آخر تحديث : 4 أكتوبر 2026 03:34مشروعات في المدينة المنورةأأالمدينة المنورة:أخبار 24المدينة المنورةالاستثمارامانة المدينة المنورةالتعليقاتأأخبار ذات صلةانطلاق معرض الشرق الأوسط للدواجن 2026 اليومبملياري ريال.. المملكة الأولى عالميًا في تصدير التمور للعام الرابع85 اتفاقية بـ600 مليون ريال حصيلة معرض الطائف العقاريالرياض تحتضن منتدى تنظيم المياه "WREX" في نوفمبر