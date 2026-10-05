الرئيسية/اقتصادفرص استثمارية في مشاريع سعودية كبرى بـ"سيتي سكيب 2026" ينطلق المعرض خلال الفترة من 16 حتى 19 نوفمبر المقبل 5 أكتوبر 2026 19:14آخر تحديث : 5 أكتوبر 2026 19:35 سيتي سكيب العالمي 2026 يناقش في الرياض أثر الهندسة المعمارية في ارتقاء جودة الحياةأأالرياض:أخبار 24معرض سيتي سكيبمشاريع سكنيةروشنالعقاراتالتعليقاتأأخبار ذات صلة "موانئ" تطلق نظام تشغيل المحطات متعددة الأغراض في المملكة"الاقتصادية" تطلق النسخة الأولى من منتداها السنوي "سوق الأسهم" يغلق منخفضًا بتداولات 3.6 مليارات"الدرعية" ترسي عقدين إنشائيين بـ2.73 مليار ريال