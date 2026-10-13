الرئيسية/اقتصادفرض رسوم مكافحة إغراق على أغطية علب المشروبات الصينيةبنسب تتراوح بين 15.8% و38.7% ولمدة 5 سنوات13 أكتوبر 2026 12:03آخر تحديث : 13 أكتوبر 2026 12:03واجهة مبنى الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعوديةأأالرياض:أخبار 24الهيئة العامة للتجارة الخارجيةالصينالرسوم الجمركيةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"جرير" ترفع أرباحها 16.7% إلى 863 مليونًا في 9 أشهر"النقد الدولي" يرفع توقعات نمو الاقتصاد السعودي لـ7.9% في 2027"الأنابيب السعودية" تفوز بعقد مع "أرامكو" بـ177 مليون ريالهبوط النفط والذهب تحت ضغط الإمدادات والدولار