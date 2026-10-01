الرئيسية/اقتصادفعاليات "سعودي فود" تستقطب 28 ألف متخصص بجدةالمعرضان يسوقان 100 ألف منتج من 95 دولة ويبرزان تطور القطاع1 أكتوبر 2026 17:33آخر تحديث : 1 أكتوبر 2026 17:33افتتاح فعاليات "سعودي فود"أأجدة:أخبار 24تقويم فعاليات جدةفعالياتالمنتجاتجدةالهيئة العامة للامن الغذائيالاقتصاد السعوديالصناعات السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"سوق الأسهم" ينهى الأسبوع على تراجع بتداولات 4.7 مليارطرح المناقصة الخامسة لاستيراد 535 ألف طن قمح"منتدى الرياض الاقتصادي" يبحث أسباب وحلول الازدحام المروري بالمملكةالنفط يتراجع 1% والذهب يعوض خسائر سبتمبر