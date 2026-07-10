الرئيسية/اقتصاد"فيتش" تُثبّت تصنيف المملكة عند A+ بنظرة مستقرةالتصنيف المستقر يعكس قدرة الاقتصاد السعودي11 يوليو 2026 00:10آخر تحديث : 11 يوليو 2026 01:53وكالة فيتش للتصنيف الائتمانيأأالرياض:أخبار 24صندوق الاستثمارات العامةالتنميةالاقتصاد السعوديالمشاريعالتعليقاتأأخبار ذات صلةخدمة "Maersk MECL" تنضم لعمليات ميناء جدة الإسلامياعتماد قواعد تأسيس الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصةالسماح بقيد الاسم العائلي اسمًا تجاريًا وضوابط لاستخدام "السعودية"الولايات المتحدة لن تفرض رسوماً جمركية جديدة على الطائرات