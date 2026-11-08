الرئيسية/اقتصادقطار الحرمين في المدينة.. فرص استثمارية بقطاعات متعددةتتضمن الفرص الاستثمارية قطاعات النقل والخدمات اللوجستية 9 نوفمبر 2026 01:59آخر تحديث : 9 نوفمبر 2026 01:59 محطة قطار الحرمين بالمدينة المنورة أأالمدينة المنورة:أخبار 24المدينة المنورةقطار الحرمينالنقلالاستثماراتالتعليقاتأأخبار ذات صلة توقيع اتفاقيات مشروع "واصل الحرم" بقيمة بقيمة 5.6 مليارسوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات 2.7 مليار ريالخاصرغم وعود مراجعة التسعير.. تأمين المركبات يواصل الارتفاع"التصنيع" تسجل خسائر بـ1.33 مليار ريال في 9 أشهر