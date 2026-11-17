الرئيسية/اقتصادللعام الثالث.. "الاستثمارات العامة" يتصدر علامات الصناديق السياديةبلغت قيمة العلامة التجارية للصندوق 1.2 مليار دولار17 نوفمبر 2026 16:37آخر تحديث : 17 نوفمبر 2026 16:39شعار صندوق الاستثمارات العامةأأالرياض:أخبار 24صندوق الاستثمارات العامةالاستثماراتالتعليقاتأأخبار ذات صلةسوق الأسهم يغلق منخفضًا بمقدار 11 نقطة وبتداولات 3.5 مليارات5.78 تريليون ريال قيمة الأصول غير الملموسة للشركات المدرجةمجمع طباعة المصحف يوقع عقودًا إنتاجية وتطويرية بـ300 مليوننمو السجلات التجارية للخدمات اللوجستية 35% بنهاية الربع الثالث