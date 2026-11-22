الرئيسية/اقتصادمؤشر الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات 2.4 مليار ريالكمية الأسهم المتداولة بلغت 149 مليون سهم22 نوفمبر 2026 17:20آخر تحديث : 22 نوفمبر 2026 17:20تداولات سوق الأسهمأأالرياض:أخبار 24أسعار الأسهمسوق الأسهمالاقتصاد السعوديالشركات السعوديةمؤشر الأسهم السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"ساما" يرخص لـ"ازدهر" لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة15 % حداً أدنى للضريبة التكميلية على الكيانات متعددة الجنسياتنمو الإيرادات التشغيلية 12% خلال سبتمبر.. وإصدار 6092 رخصة بناءإنتاج التمور بالمملكة يتجاوز مليوني طن في 2025