الرئيسية/اقتصادمازن السديري يرأس الاجتماع الثلاثين لمجلس أمناء الأكاديمية المالية وافق المجلس على تحديث استراتيجية الأكاديمية المالية20 أكتوبر 2026 16:51آخر تحديث : 20 أكتوبر 2026 16:51مازن السديري يرأس الاجتماع الثلاثين لمجلس أمناء الأكاديمية المالية أأالرياض:أخبار 24مازن السديرياجتماع عبر الاتصال المرئيالقدرات البشرية في القطاع الماليهيئة السوق الماليةمجلس أمناء الأكاديمية الماليةالتدريب والتطويرالتعليقاتأأخبار ذات صلةنمو إيرادات قطاع الأعمال قصيرة المدى 3% في أغسطس"تاسي" يتراجع 1.7% مسجلاً أدنى إغلاق منذ أبريل 2021أرباح "سابك للمغذيات" تتراجع 62% إلى 484 مليونًا بالربع الثالثارتفاع أسعار العقارات 1.2% خلال الربع الثالث