الرئيسية/اقتصادمباحثات سعودية تركية لتعزيز التعاون الاستثماري بالسياحة والضيافةخلال لقاء وزير الاستثمار مع رئيس مجموعة أوزتورك التركية4 أكتوبر 2026 22:48آخر تحديث : 4 أكتوبر 2026 22:48وزير الاستثمار، فهد السيف خلال اجتماعه مع رئيس مجموعة أوزتورك التركية، علي شفق أوزتورك، ومسؤولين آخرينأأالرياض:أخبار 24تركياوزير الاستثمارالاستثمارالتعليقاتأأخبار ذات صلةمعرض الشرق الأوسط للدواجن يشهد توقيع استثمارات تتجاوز 2.5 مليار ريالبرعاية الملك.. مؤتمر التعدين الدولي ينطلق في الرياض يناير المقبل"تاسي" يصعد 1.1% ليغلق فوق مستوى 10500 نقطة"أوبك+" تبقي مستويات إنتاج النفط في نوفمبر دون تغيير