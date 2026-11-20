الرئيسية/اقتصادمباحثات سعودية تركية لتعزيز التعاون في العمل المناخياستعراض الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف اتفاقية باريس20 نوفمبر 2026 16:03آخر تحديث : 20 نوفمبر 2026 16:14 الأمير عبدالعزيز بن سلمان ومراد كوروم خلال لقائهما على هامش (COP31)أأأنطاليا:أخبار 24المناختركياالطاقةالامير عبدالعزيز بن سلمانالتعليقاتأأخبار ذات صلةاتفاق سعودي – ياباني بشأن تخزين النفط وملء الاحتياطات اليابانيةالنفط يرتفع مع مخاوف الإمدادات والذهب يتجه لأكبر خسارة أسبوعية "التجارة" تنفذ 2,076 جولة رقابية على سخانات المياهسوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات 2.9 مليار ريال