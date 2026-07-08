الرئيسية/اقتصادمباحثات سعودية - تركية لتوسيع التعاون في الإسكان والمدن الذكيةمناقشة تعزيز الشراكة الإستراتيجية وتوسيع الاستثمار العقاري8 يوليو 2026 17:58آخر تحديث : 8 يوليو 2026 17:58إسهامات شركات المقاولات التركية التي نفذت 434 مشروعًا في المملكة بقيمة استثمارية بلغت 32.5 مليار دولارأأالرياض:"أخبار 24"المدن الذكيةالعقاراتوزارة البلديات والإسكانالتعليقاتأأخبار ذات صلة"السعودية لإعادة التمويل" تعلن إتمام تسعير الإصدار الثالث من الصكوك الدوليةسوق الأسهم يغلق مرتفعا بتداولات 4.3 مليارات"الغطاء النباتي" يطرح 21 فرصة استثمارية في مكة المكرمة