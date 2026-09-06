الرئيسية/اقتصادمباحثات سعودية-هندية للتعاون في تنظيم سوق العملأكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون بما يسهم في تنظيم سوق العمل6 سبتمبر 2026 22:13آخر تحديث : 6 سبتمبر 2026 22:13أحمد الراجحي خلال استقباله وزير الدولة للشؤون الخارجية بالهند والوفد المرافق لهأأالرياض:أخبار 24العملاحمد الراجحيوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةسلطنة عُمان تشارك رسميًا في إكسبو 2030 الرياضإطلاق مبادرة لتمكين رواد الأعمال والمنشآت بـ"قمم السودة""الطاقة" توقّع مذكرة لإنشاء محطة ضغط وتوزيع الغاز بالشرقيةسوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات 2.9 مليار ريال