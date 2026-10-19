الرئيسية/اقتصاد "مبادرة مستقبل الاستثمار" تؤجل مؤتمرها العاشر إلى 2027الموعد الجديد لانعقاد المؤتمر سيُعلن قريبًا19 أكتوبر 2026 22:34آخر تحديث : 19 أكتوبر 2026 22:43مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمارأأالرياض:أخبار 24مبادرة مستقبل الاستثمارمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمارالتعليقاتأأخبار ذات صلة"أرادَ السعودية" تنطلق من الرياض بمحفظة أراضٍ بقيمة 50 مليار ريال"السياحة" و"الاستثمار" تعتمدان أول مشاريع برنامج ممكنات الضيافةتدشّين المرحلة الأولى من مبادرة المتنزهات الزراعية المستدامةارتفاع ركاب القطارات داخل المدن إلى 145.4 مليونًا في 2025