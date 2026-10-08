الرئيسية/اقتصاد"مبكو" تقاضي "البيئة" و"المياه الوطنية" مطالبةً بـ 77.26 مليون ريالكأجرة مثل عن كامل فترة نزع ملكية أرض الشركة8 أكتوبر 2026 16:30آخر تحديث : 8 أكتوبر 2026 16:30شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو"أأجدة:أخبار 24شركة المياه الوطنيةوزارة البيئة والمياه والزراعةتداولالتعليقاتأأخبار ذات صلةسوق الأسهم يغلق منخفضا بتداولات 4.4 مليارات ريال"الشؤون الاقتصادية" يؤكد متانة الاقتصاد الوطني رغم المتغيرات الجيوسياسية المملكة والإمارات توقعان مذكرة تفاهم للربط الكهربائي والسككيمحافظ "ساما": مخاطر تدفقات الأموال محدودة والسيولة مرتفعة