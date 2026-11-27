الرئيسية/اقتصادمجلس استشاري لحماية المستهلك وضمانات تمتد إلى العقود الرقميةمهلة عام لتوفيق أوضاع المنشآت.. ونفاذ النظام خلال 180 يوماً27 نوفمبر 2026 16:36آخر تحديث : 27 نوفمبر 2026 16:36مقر وزارة التجارة في الرياضأأالرياض:أخبار 24حماية المستهلكوزارة التجارةنظام حماية المستهلكالتعليقاتأأخبار ذات صلة"أوبك+" قد تمدد حصص إنتاج النفط الحالية في ينايرالنفط فوق 96 دولارًا والذهب يتعافى من أدني مستوى في عامطرح 43 فرصة استثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية بنجران"المحتوى المحلي" تُحدث سياسة المشاركة الاقتصادية