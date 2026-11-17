الرئيسية/اقتصادمجمع طباعة المصحف يوقع عقودًا إنتاجية وتطويرية بـ300 مليونمنذ بدء العام المالي وحتى الربع الثالث 2026م17 نوفمبر 2026 14:14آخر تحديث : 17 نوفمبر 2026 14:14مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفأأالرياض:أخبار 24القران الكريممجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفالمصحف الشريفتوقيع عقودالتعليقاتأأخبار ذات صلة5.78 تريليون ريال قيمة الأصول غير الملموسة للشركات المدرجةنمو السجلات التجارية للخدمات اللوجستية 35% بنهاية الربع الثالثالذهب قرب أدنى مستوى في عام والنفط يتراجع508 ملايين ريال لتعزيز منظومة المياه شمال الرياض