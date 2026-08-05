الرئيسية/اقتصادمحطة الحناكية "1" تغذي 190 ألف منزل بالكهرباء سنويًاقدرة إنتاجية تبلغ 1100 ميجاواط وأسعار تنافسية5 أغسطس 2026 14:50آخر تحديث : 5 أغسطس 2026 14:501 / 2ألواح الطاقة الشمسيةأأالمدينة المنورة:أخبار 24الطاقة المتجددةالطاقة الكهربائيةالطاقة الشمسيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةانطلاق الدورة الـ12 لـ"منتدى الرياض الاقتصادي" أكتوبر المقبلأرباح "غازكو" ترتفع إلى 141.4 مليون ريال بنهاية النصف الأولارتفاع إيرادات "رتال" إلى 1.2 مليار ريال في النصف الأول"الأبحاث والإعلام" تربح 34.8 مليون ريال بالنصف الأول