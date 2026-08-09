الرئيسية/اقتصادمحفظة تمويلية بقيمة 10 ملايين ريال لدعم المنشآت ورواد الأعمالالمسارات تشمل صحة الإنسان والالتزام البيئي والأثر الاجتماعي9 أغسطس 2026 18:08آخر تحديث : 9 أغسطس 2026 18:18توقيع اتفاقية تعاون لتأسيس محفظة تمويلية بين بنك التنمية الاجتماعية وشركة "نماء للاستثمار الاجتماعي"أأالرياض:أخبار 24بنك التنمية الاجتماعيةالمنشاتالصحةرواد الاعمالالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمورينجا تعزز الزراعة المستدامة في حائلبواكير الرطب تنعش مهرجان جادة الخبراءمبادرة لرفع جاهزية القطاع الخاص لمواجهة التعثر المالي تسهيلات ائتمانية بـ 27.67 مليار ريال خلال 6 أشهر