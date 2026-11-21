الرئيسية/اقتصادمخاوف الإنفاق والعوائد تهزّ أسهم الذكاء الاصطناعيخسائر "السبعة الكبار" تتجاوز 4 تريليونات دولار خلال شهر ونصف21 نوفمبر 2026 16:38شاشة هاتف ذكي تعرض شعارات أشهر نماذج الذكاء الاصطناعيأأوول ستريت:أخبار 24وول ستريتشركات التكنولوجياسوق الاسهمالذكاء الاصطناعيالتعليقاتأأخبار ذات صلة"زاتكا" تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات سبتمبر وأكتوبرسنابل الذرة تكسو سهول تهامة عسير بالخضرة استعدادًا لموسم الحصادجمعية القلب وأسترازينيكا تعززان الابتكار في الرعاية القلبيةمباحثات سعودية تركية لتعزيز التعاون في العمل المناخي