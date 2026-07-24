الرئيسية/اقتصادمذكرة تفاهم بـ15 مليار دولار بين صندوق الاستثمارات وبنك أمريكيتهدف المذكرة إلى توفير إطار عمل للتعاون بين الجانبين24 يوليو 2026 22:07آخر تحديث : 24 يوليو 2026 22:49صندوق الاستثمارات العامةأأالرياض:أخبار 24صندوق الاستثمارات العامةالتعاون الاقتصاديالتعليقاتأأخبار ذات صلةصندوق الاستثمارات يوقع مذكرتي تفاهم بقيمة تصل إلى 9.5 مليار دولار مع مؤسسات دوليةضوابط التسميات التسويقية للمدن والمناطق الاقتصاديةالسماح بتقسيط غرامات منشآت القطاعين الخاص وغير الربحيتطبيق الفوترة الإلكترونية على المنشآت التي تتجاوز إيراداتها 187.5 ألفًا