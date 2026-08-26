الرئيسية/اقتصادمذكرة تفاهم بين إكسبو 2030 الرياض و"تنمية السياحة الفرنسية"لتعزيز التعاون الاستراتيجي وتبادل الخبرات والمعرفة26 أغسطس 2026 15:34آخر تحديث : 26 أغسطس 2026 15:34الرئيس التنفيذي لإكسبو 2030 الرياض م. طلال المري، والرئيس التنفيذي لوكالة تنمية السياحة الفرنسية آدم أوبويه.أأالرياض:أخبار 24فرنساباريساكسبو 2030معرض اكسبوالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلة"المربع الجديد" تعقد شراكة بمليار ريال لتطوير مستشفى في الرياضإقراض شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية يقفز 130%إضافة خدمة الشحن RC2 التابعة لشركة ONE إلى ميناء جدة الإسلاميالنفط يهبط 2% والذهب يتراجع عن أعلى مستوياته