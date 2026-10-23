الرئيسية/اقتصادمزاد الصقور 2026 يلامس ذروة جديدة بتجاوز المليون يقتصر المزاد على فروخ الشاهين البحري المهاجر المطروحة23 أكتوبر 2026 03:40آخر تحديث : 23 أكتوبر 2026 03:44 مزاد المركز الوطني للصقور تتجاوز حاجز المليون ريالأأالرياض:أخبار 24الصقورمزاد المركز الوطني للصقورالصقور السعوديةالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلة"السعودي للتنمية" يمول مشروعات في 11 دولة بـ1.7 مليار ريال"سوق الأسهم" يغلق منخفضًا بتداولات 4.9 مليارات ريال خاص"نادك" تعتزم استثمار مليار ريال في مشاريع زراعية بحائلانطلاق المعرض السعودي الباكستاني للعقار 2026 في لاهور