الرئيسية/اقتصادمسارات جديدة تربط وجهة "البحر الأحمر" بمدن أوروبيةمسارات جوية مباشرة إلى لندن وباريس وموسكو وميلانو وميونيخ وزيوريخ22 يوليو 2026 20:50آخر تحديث : 22 يوليو 2026 21:03مراسم توقيع برنامج الربط الجوي مذكرة تفاهم مع شركة طيران "بيوند"أأالرياض:أخبار 24موسكوباريسلندنالبحر الاحمرالتعليقاتأأخبار ذات صلةبنك الجزيرة يحقق 848 مليون ريال أرباحًا بنمو 14%"ساما" يرخص لـ"ملاءة" لمزاولة خدمات المدفوعات"سوق الأسهم" يغلق مرتفعًا بتداولات 3.7 مليارات"العربية للأنابيب" توقع عقدًا مع "أرامكو" بقيمة 68 مليون ريال