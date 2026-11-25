الرئيسية/اقتصادمسرِّعة "Exel" تستثمر 23.6 مليون ريال في 21 شركة سعودية المسرّعة تدعم الشركات الناشئة في قطاع الألعاب الإلكترونية 25 نوفمبر 2026 18:15آخر تحديث : 25 نوفمبر 2026 18:32مسرِّعة "Exel" تستثمر 23.6 مليون ريال في 21 شركة سعوديةأأالرياض:أخبار 24الشركات الناشئةمشاريعالألعاب الإلكترونيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةصندوق الاستثمارات يحصل على تصنيف A+ من "إس آند بي""نوطن ونصدّر".. ملتقى بالرياض لتعزيز الاستثمار والتصدير"السوق المالية" تستطلع آراء العموم حيال الأحكام التنظيمية لـ"نمو""سوق الأسهم" يغلق منخفضًا عند مستوى 9913 نقطة