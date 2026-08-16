الرئيسية/اقتصادمشروع قرار لتعديل رسوم تخصيص ونقل أرقام الهواتفرفع رسوم تخصيص واستخدام الأرقام وتوسيع نطاق نقلها ليشمل فئات جديدة16 أغسطس 2026 14:33آخر تحديث : 16 أغسطس 2026 14:33مقر هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بمدينة الرياضأأالرياض:أخبار 24خدمات الاتصالاتهيئة الاتصالات والفضاء والتقنيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالسديري يتعهد بذل الجهود لتطوير وتنمية السوق الماليةأكثر من 500 مسوّق لبيع التمور عبر 27 مسارًا في كرنفال بريدة"بن داود" تفوز بمزايدة لشراء مصنع ألبان في إستونيا بـ586 مليونًا95.5 % نسبة انضباط تنفيذ مشاريع الطرق خارج العمران