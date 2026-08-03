الرئيسية/اقتصادمشروع لجمع ونقل النفايات في القريات بـ 116 مليون ريالتبلغ مدة العقد الموقّع 5 سنوات3 أغسطس 2026 17:22آخر تحديث : 3 أغسطس 2026 17:22توقيع عقد مشروع لنقل النفاياتأأالقريات:أخبار 24النفاياتمحافظة القرياتتوقيع عقودوزارة البلديات والإسكانالمشاريعالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمتاجر المحلية تستحوذ على 95% من مشتريات التسوق الإلكترونيتوقيع اتفاقيتين لتوطين السيارات الكهربائية بعوائد 9 مليارات ريالسوق الأسهم يقود صعود أسواق الخليج بعد تراجعها"إكسترا" تحقق 197 مليونًا أرباحًا بالنصف الأول وتوزع ريالين للسهم