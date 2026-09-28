الرئيسية/اقتصادمصدر: المملكة تستأنف تصدير النفط عبر خط شرق - غرببلومبرغ: الشحنات المخصصة للتصدير استؤنفت بالفعل اليوم28 سبتمبر 2026 15:48آخر تحديث : 28 سبتمبر 2026 16:12محطة ضخ على طول المسار العام لخط أنابيب شرق - غرب - أرشيفية — AFPأأالرياض:أخبار 24النفط السعوديشركة ارامكوخط شرق غربالتعليقاتأأخبار ذات صلةسوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات 3.4 مليار ريالإطلاق 5 برامج لتأهيل الخريجين للعمل في القطاع المالي"البنوك" تطلق حملة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطةتحالف "نقل المياه" و"أكوا" يدرس مشروعات مائية في سوريا