الرئيسية/اقتصاد"مصدر" تستعرض منصة HIP في مؤتمر "موني الشرق الأوسط"تواصل مصدر متابعة النقاشات وفرص التعاون والشراكات مع قطاع الأعمال16 سبتمبر 2026 22:14آخر تحديث : 16 سبتمبر 2026 22:14شركة "مصدر" خلال مؤتمر "موني 20/20 الشرق الأوسطأأالرياض:أخبار 24الموارد البشريةمؤتمراتمنصة HIPإدارة التأمين الصحيشركة مصدرتحول رقميالتعليقاتأأخبار ذات صلة"مصدر" تختتم مشاركتها في "موني 20/20" بتدشين "مُفيد للتمويل" "البنك المركزي" يرفع معدل الفائدة 25 نقطة أساسالاحتياطي الفيدرالي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس"ساما" يتيح خدمة Tap to Pay على أجهزة آيفون قريبًا