الرئيسية/اقتصادمعرض الشرق الأوسط للدواجن يشهد توقيع استثمارات تتجاوز 2.5 مليار ريالأكثر من 400 شركة وجهة عارضة من 45 دولة حول العالم4 أكتوبر 2026 19:26آخر تحديث : 4 أكتوبر 2026 19:36وزير "البيئة" يشهد توقيع استثمارات تتجاوز 2.5 مليار ريالأأالرياض:أخبار 24عبدالرحمن الفضليوزير البيئة والمياه والزراعةوزارة البيئة والمياه والزراعةالدواجنالتعليقاتأأخبار ذات صلةبرعاية الملك.. مؤتمر التعدين الدولي ينطلق في الرياض يناير المقبل"تاسي" يصعد 1.1% ليغلق فوق مستوى 10500 نقطة"أوبك+" تبقي مستويات إنتاج النفط في نوفمبر دون تغييرترسية مشروع إنشاء شبكة توزيع الغاز الطبيعي في الخرج