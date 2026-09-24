الرئيسية/اقتصادمقومات البحر الأحمر السياحية تلفت الأنظار بمعرض موناكو لليخوتأكثر من 90 جزيرة طبيعية وسواحل بطول يزيد على 1800 كيلومتر24 سبتمبر 2026 22:37آخر تحديث : 24 سبتمبر 2026 23:11صورة تستعرض مقومات البحر الأحمر كوجهة سياحية عالميةأأموناكو:أخبار 24اليخوتالسياحةالسياحة في السعوديةالبحر الاحمرالتعليقاتأأخبار ذات صلةأسعار النفط تقفز 4% مع توترات المنطقةرصد 1066 حالة اشتباه بالتستر التجاري و77 مخالفة لقواعد السوقإطلاق "شبكة اليخوت" لربط وجهتي "أمالا" و"البحر الأحمر""الناصر": ندرس تعزيز قدرات أرامكو التخزينية خارج المملكة