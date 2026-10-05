الرئيسية/اقتصادمناولة 2.4 ألف حاوية قياسية بميناء ينبع في سبتمبريؤكد هذا الأداء تنامي النشاط التشغيلي لمحطة البضائع العامة5 أكتوبر 2026 03:22آخر تحديث : 5 أكتوبر 2026 03:22ميناء الملك فهد الصناعي بينبع أأينبع:أخبار 24ينبعنقل البضائعميناء الملك فهد الصناعي بالجبيلالتعليقاتأأخبار ذات صلةبرئاسة المملكة.. اجتماع دولي لمناقشة مستجدات الاقتصاد العالمي مباحثات سعودية تركية لتعزيز التعاون الاستثماري بالسياحة والضيافةمعرض الشرق الأوسط للدواجن يشهد توقيع استثمارات تتجاوز 2.5 مليار ريالبرعاية الملك.. مؤتمر التعدين الدولي ينطلق في الرياض يناير المقبل