الرئيسية/اقتصاد"منتدى الرياض الاقتصادي" يبحث أسباب وحلول الازدحام المروري بالمملكةدراسة تستهدف الرياض وجدة والدمام1 أكتوبر 2026 10:37آخر تحديث : 1 أكتوبر 2026 10:38جانب من الزحام المروري في مدينة الرياضأأالرياض :أخبار 24الازدحامالمرورالتحدياتمنتدى الرياض الاقتصاديجودة الحياةالتعليقاتأأخبار ذات صلةطرح المناقصة الخامسة لاستيراد 535 ألف طن قمحالنفط يتراجع 1% والذهب يعوض خسائر سبتمبر"هيئة المهندسين" تطلق برنامجًا لتطوير المكاتب الهندسية الميزانية التمهيدية لـ2027: إيرادات 1202 مليار ونفقات 1392 ملياراً