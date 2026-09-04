الرئيسية/اقتصادمنتدى الصناعة السعودي 2026 ينطلق 14 سبتمبر الحدث الصناعي يجمع جهات حكومية وشركات وطنية في جدة4 سبتمبر 2026 22:29آخر تحديث : 4 سبتمبر 2026 22:37منتدى الصناعة السعودي أأجدة:أخبار 24محافظة جدةالصناعةاتحاد الغرف السعوديةمستشار خادم الحرمينالتعليقاتأأخبار ذات صلةتفاصيل نظام المنافسات والمشتريات الحكوميةشرطان لتوثيق التصرفات غير الناقلة لملكية الأراضي البيضاء مجموعة stc و"الأبحاث والإعلام" توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز قدرات الإنتاج الإعلامي في المملكة"تحالف" تتجاوز 45 مليار ريال في الصفقات والمبيعات