الرئيسية/اقتصاد"منشآت" تنظم ورشة عمل "التوعية بالمشتريات والتعاقدات الحكومية"تأهيل أصحاب المنشآت وفرق المشتريات لفهم نظام المنافسات3 أغسطس 2026 20:21آخر تحديث : 3 أغسطس 2026 20:33إحدى ورش عمل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"أأجدة:أخبار 24الاقتصادالقطاع الخاصالقطاع الحكوميالهيئة العامة للمنشآتالتعليقاتأأخبار ذات صلةرحلات مباشرة لـ"طيران الرياض" تربط العاصمة بباكستان والفلبينالمتاجر المحلية تستحوذ على 95% من مشتريات التسوق الإلكترونيمشروع لجمع ونقل النفايات في القريات بـ 116 مليون ريالتوقيع اتفاقيتين لتوطين السيارات الكهربائية بعوائد 9 مليارات ريال