الرئيسية/اقتصاد"منشآت": 1.2 مليار حجم سوق الطباعة ثلاثية الأبعاد بالمملكة بـ2025مع توقعات بوصوله إلى 6.47 مليارات ريال بحلول عام 203429 أغسطس 2026 16:56آخر تحديث : 29 أغسطس 2026 16:56الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت".أأالرياض:أخبار 24المنشاتالمنشات الصغيرةالطباعةمنشاتالتعليقاتأأخبار ذات صلةمجموعة stc ترعى تذاكر الدخول العام إلى مؤتمر LEAP 2026 حتى 30 أغسطسترامب يعلن "أكبر صفقة نفطية بالتاريخ" مع فنزويلاواشنطن تفرض قيودًا على مصرف مصري بالإماراتتوافق سعودي باكستاني على تعزيز التعاون في الزراعة والأمن الغذائي