الرئيسية/اقتصادمن كرنفال بريدة إلى الأسواق العالمية.. صادرات التمور تقترب من المليارينارتفعت بنسبة 59.5% خلال السنوات الخمس الماضية27 أغسطس 2026 13:34آخر تحديث : 27 أغسطس 2026 13:341 / 2مزرعة نخيلأأالرياض:أخبار 24المركز الوطني للنخيل والتمورالتمورأسواق التمورالتمور السعوديةكرنفال بريدة للتمورالتعليقاتأأخبار ذات صلةالحقيل: تبوك تشهد حراكاً تنموياً ومشروعات نوعية تجاوزت 2.3 مليارالنفط يواصل التراجع والذهب يستعيد مكاسبهتأهيل شركات لتشغيل سيارات الأجرة العامة في المدينة"هيئة المقاولين" تستكشف تقنيات البناء المتقدمة في فرنسا